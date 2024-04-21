США хочуть відправити до України наглядачів за американською зброєю, — Politico

За словами речника Пентагону, радники не виконуватимуть бойових завдань. Двоє американських чиновників сказали Politico, що їх буде до 60 осіб.

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США розглядають можливість відправлення додаткових військових радників в Україну, основним завданням яких буде консультування українських військ, а також нагляд за американською зброєю, яку штати передають Україні. Про це пише Politico.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, радники не виконуватимуть бойових завдань, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та військових.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в Україні відповідно до змін у ситуації з безпекою. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва (ODC) при посольстві", — сказав Райдер.

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Він відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу з міркувань безпеки, проте двоє американських чиновників сказали Politico, що їх буде до 60 осіб.

Як стверджують джерела видання додатковий контингент буде підтримувати логістику і нагляд за озброєнням, яке США надсилають в Україну. Крім того, ці радники допомагатимуть українським військовим з технічним обслуговуванням озброєнь. Також вони підтримуватимуть невеликий контингент посольства США в Києві та координуватимуть нові поставки зброї, після схвалення законопроєкту щодо фінансової та військової підтримки України на суму в понад 60 млрд доларів.

"Кілька американських військовослужбовців вже прибули на короткі ротації до посольства в Києві. Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд і забезпечувати безпеку посольства", — зазначило Politico, посилаючись на слова двох американських чиновників.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму у понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики. Президент США закликав Сенат якомога швидше схвалити цей законопроєкт та відправити документ йому на підпис.

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників за допомогу Україні. Він подякував спікеру Палати представників Майку Джонсону. Голова держави впевнений, що рішення сенаторів вбереже світ від більшої війни.