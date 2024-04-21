США хотят отправить в Украину надзирателей за американским оружием, — Politico

По словам представителя Пентагона, советники не будут выполнять боевые задачи. Двое американских чиновников сказали Politico, что их будет до 60 человек.

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США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Украину, основной задачей которых будет консультирование украинских войск, а также надзор за американским оружием, которое штаты передают Украине. Об этом пишет Politico.

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, советники не будут выполнять боевые задачи, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

"В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в Украине в соответствии с изменениями в ситуации с безопасностью. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", — сказал Райдер.

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Он отказался обсуждать конкретное количество персонала из соображений безопасности, однако двое американских чиновников сказали Politico, что их будет до 60 человек.

Как утверждают источники издания дополнительный контингент будет поддерживать логистику и надзор за вооружением, которое США присылают в Украину. Кроме того, эти советники будут помогать украинским военным с техническим обслуживанием вооружений. Также они будут поддерживать небольшой контингент посольства США в Киеве и координировать новые поставки оружия, после одобрения законопроекта о финансовой и военной поддержке Украины на сумму в более 60 млрд долларов.

"Несколько американских военнослужащих уже прибыли на короткие ротации в посольство в Киеве. Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства", — отметило Politico, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

Напомним, 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены различные виды помощи Украине на сумму более 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях займа. Президент США призвал Сенат как можно скорее одобрить этот законопроект и отправить документ ему на подпись.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей за помощь Украине. Он поблагодарил спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Глава государства уверен, что решение сенаторов убережет мир от большей войны.