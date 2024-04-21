"Положите на мой стол как можно быстрее": Байден призвал Сенат одобрить помощь Украине

Президент США подчеркнул, что принятие этого законопроекта является четким сообщением миру о силе американского лидерства на мировой арене.

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Президент США призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект о военной и финансовой поддержке Украины, который сегодня поддержала Палата представителей. Об этом сообщило Reuters.

"В этот критический переломный момент они (представители нижней палаты в Конгрессе США, — ред.) объединились, чтобы ответить на призыв истории, срочно приняв необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", — заявил Байден.

Он призвал Сенат быстро одобрить законопроект о финансовой и военной поддержке Украины и отправить его в Белый дом.

"На мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", — сказал Байден.

Президент США также отметил, что принятие этого законопроекта является четким сообщением миру о силе американского лидерства на мировой арене.

О каком законопроекте говорит Байден

20 апреля Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены различные виды помощи Украине на сумму более 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях займа.

"За" этот законопроект проголосовали 311 конгрессменов, из них — 210 демократов и 101 республиканец. Против инициативы выступили 112 конгрессменов. Семеро членов Палаты не голосовали.

Деньги в рамках этого пакета финансовой поддержки распределят следующим образом:

$23,2 млрд — на пополнение американских военных запасов, из которых ранее поступало вооружение Украине;

$11,3 млрд — на текущую деятельность военных США в регионе (в частности, обучение украинских военнослужащих);

$13,8 млрд — на закупку для украинских сил вооружений и предоставление оборонных услуг;

$26 млрд — на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Киеву.

Напомним, 20 апреля лидер большинства в Сенате, член Демократической партии Чак Шумер заявил, что Сенат готов как можно быстрее рассмотреть законопроекты, которые поддержали в Палате представителей. Это означает, что уже через три дня сенаторы могут поддержать пакет помощи Украине.

В этот же день президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей за помощь Украине. Он поблагодарил спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Глава государства уверен, что решение сенаторов убережет мир от большей войны.