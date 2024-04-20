Ждать три дня: когда состоится голосование Сената за помощь Украине

В Сенате приняли ряд законов, касающихся нового формата выделения средств Украине. Поэтому ожидается, что законопроект о пакете помощи вскоре поддержат в Верхней палате Конгресса США.

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Сенат готов как можно быстрее рассмотреть законопроекты, которые 20 апреля поддержали в Палате представителей. Это означает, что уже через три дня сенаторы могут поддержать пакет помощи Украине. О дате финального голосования рассказал лидер большинства в Сенате, член Демократической партии Чак Шумер, — написали на портале Independent.

Шумер заявил, что ожидает достичь определенного соглашения, которое даст возможность голосования за три законопроекта, принятые 20 апреля. По его оценкам, финальное голосование должно состояться через три дня — во вторник, 23 апреля. Также он отметил, что сенаторы ранее приняли ряд законов, которые облегчат путь документа на подпись президенту США Джо Байдену.

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"Некоторые законодательные акты уже были приняты верхней палатой, что сделало путь к президентскому столу отсюда достаточно простым", — привели журналисты слова политика.

Кроме того, на портале рассказали о "драме", которая может развернуться в ближайшие дни в отношении спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона. Однопартийцы, которые не поддерживали выделение помощи Украине, собрали достаточное количество голосов (три), чтобы попытаться отстранить его от должности. При этом, с одной стороны, ему обещают поддержку демократы, с другой — он теряет поддержку республиканцев, — отметили журналисты.

Помощь Украине — детали

Отметим, 20 апреля Палата представителей поддержала законопроекты, которые выделяли различные виды помощи Украине и двум странам-союзникам США — Тайваню и Израилю. Один из законопроектов касался конфискации замороженных активов РФ и передачи их Украине. В целом в мире заморожено 300 млрд долл. российских денег, однако в США их только 5-6 млрд.

Второй законопроект — помощь в размере более 60 млрд долл. Украине, которые она получит на условиях займа. Из этой суммы на оружие для Сил обороны потратят 13,8 млрд долл., на обучение украинских военных и другие цели — 11,3 млрд долл., 23,2 млрд долл. — на обновление запасов оружия и снарядов на складах Пентагона, 26 млрд долл. — на надзор за тем, что США передает Украине.

Напоминаем, президент Владимир Зеленский отреагировал на голосование в Палате представителей. Политик поблагодарил обе партии Конгресса и лично — Майка Джонсона. Появилась реакция Кремля, в которой они предсказывают финансовые проблемы США и ухудшение ситуации в Украине.