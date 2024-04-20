Чекати три дні: коли відбудеться голосування Сенату за допомогу Україні, — ЗМІ

У Сенаті прийняли низку законів, дотичних до нового формату виділення коштів Україні. Тому очікується, що законопроєкт про пакет допомоги незабаром підтримають у Верхній палаті Конгресу США.

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Сенат готовий якнайшвидше розглянути законопроєкти, які 20 квітня підтримали у Палаті представників. Це означає, що вже за три дні сенатори можуть підтримати пакет допомоги Україні. Про дату фінального голосування розповів лідер більшості в Сенаті, член Демократичної партії Чак Шумер, — написали на порталі Independent.

Шумер заявив, що очікує досягнути певної угоди, яка дасть можливість голосування за три законопроєкти, прийняті 20 квітня. За його оцінками, фінальне голосування має відбутись за три дні — у вівторок, 23 квітня. Також він зауважив, що сенатори раніше прийняли низку законів, які полегшать шлях документа на підпис президенту США Джо Байдену.

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"Деякі законодавчі акти вже були прийняті верхньою палатою, що зробило шлях до президентського столу звідси досить простим", — навели журналісти слова політика.

Крім того, на порталі розповіли про "драму", яка може розгорнутись найближчими днями щодо спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона. Однопартійці, які не підтримували виділення допомоги Україні, зібрали достатню кількість голосів (три), щоб спробувати усунути його з посади. При цьому, з одного боку, йому обіцяють підтримку демократи, з іншого — він втрачає підтримку республіканців, — відзначили журналісти.

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкти, які виділяли різні види допомоги Україні та двом країнам-союзникам США — Тайваню та Ізраїлю. Один з законопроєктів стосувався конфіскації заморожених активів РФ і передавання їх України. В цілому у світі заморожено 300 млрд дол. російських грошей, однак у США їх лише 5-6 млрд.

Другий законопроєкт — допомога у розмірі понад 60 млрд дол. Україні, які вона отримає на умовах позики. З цієї суми на зброю для Сил оборони витратять 13,8 млрд дол., на навчання українських військових та інші цілі — 11,3 млрд дол., 23,2 млрд дол. — на оновлення запасів зброї та снарядів на складах Пентагону, 26 млрд дол. — на нагляд за тим, що США передає Україні.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський відреагував на голосування у Палаті представників. Політик подякував обом партіям Конгресу і особисто — майку Джонсону. З'явилась реакція Кремля, у якій вони пророкують фінансові проблеми США та погіршення ситуації в Україні.