"Покладіть на мій стіл якнайшвидше": Байден закликав Сенат схвалити допомогу Україні

Президент США наголосив, що ухвалення цього законопроєкту є чітким повідомленням світу про силу американського лідерства на світовій арені.

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Президент США закликав Сенат якомога швидше схвалити законопроєкт щодо військової та фінансової підтримки України, який сьогодні підтримала Палата представників. Про це повідомило Reuters.

"У цей критичний переломний момент вони (представники нижньої палати у Конгресі США, — ред.) об’єдналися, щоб відповісти на заклик історії, терміново ухваливши необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями", — заявив Байден.

Він закликав Сенат швидко схвалити законопроєкт щодо фінансової та військової підтримки України і надіслати його до Білого дому.

"На мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", — сказав Байден.

Президент США також наголосив, що ухвалення цього законопроєкту є чітким повідомленням світу про силу американського лідерства на світовій арені.

Про який законопроєкт говорить Байден

20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму у понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики.

"За" цей законопроєкт проголосували 311 конгресменів, з них — 210 демократів і 101 республіканець. Проти ініціативи виступили 112 конгресменів. Семеро членів Палати не голосували.

Гроші в рамках цього пакету фінансової підтримки розподілять наступним чином:

$23,2 млрд — на поповнення американських військових запасів, з яких раніше надходило озброєння Україні;

$11,3 млрд — на поточну діяльність військових США в регіоні (зокрема, навчання українських військовослужбовців);

$13,8 млрд — на закупівлю для українських сил озброєнь і надання оборонних послуг;

$26 млрд — на продовження нагляду і підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Києву.

Нагадаємо, 20 квітня лідер більшості в Сенаті, член Демократичної партії Чак Шумер заявив, що Сенат готовий якнайшвидше розглянути законопроєкти, які підтримали у Палаті представників. Це означає, що вже за три дні сенатори можуть підтримати пакет допомоги Україні.

У цей же день президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників за допомогу Україні. Він подякував спікеру Палати представників Майку Джонсону. Голова держави впевнений, що рішення сенаторів вбереже світ від більшої війни.