Україна може зняти заборону з експорту зброї для розширення виробництва БПЛА, — FT

За інформацією видання, Москва значно наростила виробництво озброєння і наразі РФ значно перевищує Україну у бойових безпілотниках.

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Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна може розпочати експорт зброї за кордон. Це може принести українським виробникам до 20 мільярдів доларів прибутку, пише Financial Times.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Київ з метою забезпечення армії всім необхідним заборонив експорт товарів військового призначення. Однак українському уряду не вистачає фінансових ресурсів для закупівлі всіх доступних безпілотників, не кажучи вже про інвестиції в подальші дослідження та розробки. Тому дозвіл компаніям експортувати свою надлишкову продукцію зараз широко розглядається як спосіб залучення інвесторів.

Тим часом Москва значно наростила виробництво озброєння. Українські учасники промисловості оцінюють перевагу Росії у бойових безпілотниках у співвідношенні в межах 5–10:1.

Генеральний директор компанії "Укрспецсистем" зазначив, що українські війська "мають колосальний дефіцит безпілотників". Наразі компанія не отримує достатньо державних контрактів на свої виробничі потужності у зв'язку з нестачею коштів.

За інформацією журналістів, цього року на озброєння в державному бюджеті України виділено лише 6 мільярдів доларів. Третина цієї суми припадає на безпілотники — це набагато менше, ніж потрібно для покриття перших потреб.

Раніше Фокус писав, що перевага війська РФ в снарядах зменшилась. Якщо взимку 2023-2024 років на полі бою на один український снаряд припадало вісім російських, то зараз це співвідношення зменшилось і становить один до трьох.

Зазначимо, що Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки й дронів. Однак Київ все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії.