Перевага росіян у снарядах порівняно з зимою зменшилася: в Міноборони розкрили деталі

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що з Росією все одно складно конкурувати у виробництві військової техніки, озброєння та боєприпасів.

Related video

Перевага війська РФ в снарядах зменшилась. Якщо взимку 2023-2024 років на полі бою на один український снаряд припадало вісім російських, то зараз це співвідношення зменшилось і становить один до трьох. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року, коли співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає по 1 до 3, але все одно перевага на боці Російської Федерації", — розповів чиновник.

Він зазначив, що наразі Україні складно конкурувати з Росією у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів тому, що промисловий потенціал ворога більший. Саме з цієї причини вирішальне значення має ефективна робота держави та допомога іноземних партнерів.

"Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", — додав Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, 23 вересня міністр оборони Рустем Умеров зазначав, що у 2024 році частка вітчизняних снарядів у Силах оборони збільшилася до 41%, хоча роком раніше не перевищувала 18%. Це допомогло відбити наступ ЗС РФ на Харківщині, коли фіксувалися затримки з допомогою США.

Наступного дня в німецькій газеті Handelsblatt вийшов матеріал, де зазначено про постачання західними союзниками Києву неякісних боєприпасів. Спочатку проблема полягала в завищених цінах, пізніше — у бракованому товарі. Снаряди вибухали не поруч із ворожими позиціями, а одразу після вильоту з гармати.