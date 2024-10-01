Преимущество россиян в снарядах по сравнению с зимой уменьшилось: в Минобороны раскрыли детали

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что с Россией все равно сложно конкурировать в производстве военной техники, вооружения и боеприпасов.

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Преимущество войска РФ в снарядах уменьшилось. Если зимой 2023-2024 годов на поле боя на один украинский снаряд приходилось восемь российских, то сейчас это соотношение уменьшилось и составляет один к трем. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года, когда соотношение было 1 к 8. Сейчас оно составляет 1 к 3, но все равно преимущество на стороне Российской Федерации", — рассказал чиновник.

Он отметил, что сейчас Украине сложно конкурировать с Россией в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов потому, что промышленный потенциал врага больше. Именно по этой причине решающее значение имеет эффективная работа государства и помощь иностранных партнеров.

"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", — добавил Иван Гаврилюк.

Напомним, 23 сентября министр обороны Рустем Умеров отмечал, что в 2024 году доля отечественных снарядов в Силах обороны увеличилась до 41%, хотя годом ранее не превышала 18%. Это помогло отразить наступление ВС РФ на Харьковщине, когда фиксировались задержки с помощью США.

На следующий день в немецкой газете Handelsblatt вышел материал, где указано о поставках западными союзниками Киеву некачественных боеприпасов. Сначала проблема заключалась в завышенных ценах, позже — в бракованном товаре. Снаряды взрывались не рядом с вражескими позициями, а сразу после вылета из пушки.