Каждый второй боеприпас — украинский: Умеров рассказал, как увеличилось производство за год

По словам министра обороны, в 2024 году доля отечественных снарядов увеличилась до 41%, хотя годом ранее не превышала 18%. Это помогло отбить наступление ВС РФ в Харьковской области, когда фиксировались задержки с помощью США.

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Украина продолжает наращивать обороноспособность и сейчас каждый второй боеприпас на фронте — отечественного производства. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, рассказывая в интервью Forbes об итогах своего первого года на должности.

По его словам, за этот период удалось рекордно развить украинскую оборонку. Отечественное производство профинансировано на сумму в более 4 миллиардов евро и это помогло отбить наступление ВС РФ в Харьковской области, где использовалось в основном украинское оружие.

"Именно украинские боеприпасы обеспечивали ВСУ, когда мы не получали поддержку от США. Сегодня каждый второй боеприпас на фронте — украинского производства. Если в 2023 году украинская доля боеприпасов составляла 18%, то в 2024 году выросла до 41%. Спасибо команде Минстратегпрома за конструктивное сотрудничество. За этот год мы в несколько раз увеличили наши дальнобойные способности", — заявил Рустем Умеров.

Отдельно министр обороны добавил, что ведомство в этом году подписало контракт на закупки дронов на сумму более 21 млрд гривен, а также боеприпасов к ним на 9 миллиардов. Государственная служба специальной связи и защиты информации помогла закупить миллион беспилотников.

Такое преимущество помогло показать Москве, что такое война. БПЛА летают на расстоянии более 1000 километров, уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и так далее.

"Украина первой в мире внедрила технологию "роя дронов". Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага. Среди них — пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км", — подытожил Рустем Умеров.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что министр обороны рассказал, сколько дронов Украина способна производить в год. По словам Рустема Умерова, Киев не даст России обойти его в 2025-м и нарастит производство БПЛА. Только в этом месяце по результатам тендеров были заключены соглашения на поставку дронов на 160 млн грн.

13 сентября сообщалось, что министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Запад помочь ВСУ оружием украинского производства. По словам дипломата, с начала полномасштабной войны оборонное производство Киева выросло в 6 раз. Теперь союзники могут профинансировать процесс и тем самым помочь армии на поле боя.