Умеров рассказал, сколько дронов Украина способна производить в год (видео)

Министр заверил, что Украина не даст России обойти ее в 2025-м и нарастит производство БПЛА.

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Украина способна производить более нескольких миллионов дронов в год. Об этом в интервью телеканалу "Рада" в рамках телемарафона заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Только в сентябре в Минобороны Украины по результатам тендеров были заключены соглашения на поставку дронов на 160 млн грн. В же время в России Владимир Путин дал поручение уже до конца года производителям увеличить производство дронов в 10 раз еще до конца года, примерно до полутора миллионов дронов. Вопрос о паритете в этой сфере теперь стал одним из ключевых.

По словам Умеров, украинские власти проинформировали рынок о намерении закупить свыше миллиона дронов, но не озвучивали свои производственные способности.

"Мы со своей стороны не говорили, сколько дронов мы можем произвести. Но это – несколько миллионов, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, а некоторые средства мы находим у партнеров. То есть наша способность – несколько миллионов дронов, и мы это способны сделать. Теперь в следующем году мы не дадим врагу нас обойти. Поэтому в это году мы будем в несколько раз больше производить", – заявил министр.

Глава оборонного ведомства подчеркивает, что теперь уже вся страна понимает что такое дрон, РЭБ, наземная роботизированная система.

"Со своей стороны мы считаем, что там мы изменили доктрину. То, на что мы сейчас смотрим: как изменить импорт на местное производство, как изменить международную техническую помощь и что производить тут, в Украине. Мы инвестировали в свое производство где-то до $7-8 млрд, и сейчас расстраиваем свои локальные способности, чтобы, когда закончится война, наши компании были в состоянии это экспортировать в мир", – отметил он.

19 декабря прошлого года президент Владимир Зеленский заверял, что Украина в 2024 году произведет миллион дронов. Однако уже тогда эксперты назвали ряд проблем, которые могут помешать осуществлению этих планов. В частности, руководитель компании по производству БПЛА Skyeton Андрей Фиалковский одной из них называл завоз комплектующих, большинство которых – из Китая.

"Скорее всего, заявленные миллион дронов будут собирать из китайских деталей. Если Китай снова ограничит экспорт товаров для БПЛА и гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, как это было в августе, у нас будут большие проблемы", – говорил он.

В августе 2024-го Украина впервые объявила тендер на закупку FPV-дронов отечественного производства через электронную платформу Prozorro, чтобы дать возможность государству купить БпЛА по максимально выгодной цене, а разработчикам – увеличить свои доходы и нарастить производство.

В свою очередь 6 августа Зеленский со ссылкой на доклады представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации сообщил:

"На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом по году больше. Все детали не разглашаем, но способности производить дроны становятся больше".

Ранее Фокус писал, зачем ВСУ перепрофилируют боеголовки Javelin для FPV-дронов.