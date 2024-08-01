В Украине впервые объявили тендер на закупку FPV-дронов: какие БпЛА получат военные

Государство сможет закупить для ВСУ беспилотники по максимально выгодной цене, а предприятие-победитель получит доход и увеличит производство, уверяют в Минцифры.

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Украина впервые объявила тендер на закупку FPV-дронов отечественного производства через электронную платформу Prozorro. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале 1 августа.

Как отмечает министр, речь идет о закупке FPV-дронов с машинным зрением, которые могут автоматически донаводиться на цель. Оператору лишь нужно идентифицировать объект и навести на него БпЛА. Далее дрон уже сам атакует цель, даже при отсутствии сигнала.

"Даже если оператор теряет связь с дроном, он сам может выполнить задание", — объяснил Михаил Федоров.

По словам главы Минцифры, торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. Вся чувствительная информация будет скрыта. Тендер на закупку FPV-дронов позволит государству купить БпЛА по максимально выгодной цене. В свою очередь разработчики смогут увеличить свои доходы и нарастить производство.

"Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками", — заявил министр.

Напомним, директор компании Vyriy drone Алексей Бабенко ранее заявил о запуске серийного производства ударных беспилотников с системой автоматического донаведения на цель. БпЛА оснащены тепловизором и системой машинного зрения.

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что государство уже нарастило поставки дронов в ВСУ, но получить их могут не все. По его словам, поступление некоторых типов БпЛА увеличилось в разы, но россияне все еще находятся далеко впереди в применении дронов типа "крыло".