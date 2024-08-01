В Україні вперше оголосили тендер на закупівлю FPV-дронів: які БпЛА отримають військові

Держава зможе закупити для ЗСУ безпілотники за максимально вигідною ціною, а підприємство-переможець отримає дохід і збільшить виробництво, запевняють у Мінцифри.

Related video

Україна вперше оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів вітчизняного виробництва через електронну платформу Prozorro. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі 1 серпня.

Як зазначає міністр, йдеться про закупівлю FPV-дронів із машинним зором, які можуть автоматично донаводитися на ціль. Оператору лише потрібно ідентифікувати об'єкт і навести на нього БпЛА. Далі дрон уже сам атакує ціль, навіть за відсутності сигналу.

"Навіть якщо оператор втрачає зв'язок із дроном, він сам може виконати завдання", — пояснив Михайло Федоров.

За словами глави Мінцифри, торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Уся чутлива інформація буде прихована. Тендер на закупівлю FPV-дронів дасть змогу державі купити БпЛА за максимально вигідною ціною. Зі свого боку розробники зможуть збільшити свої доходи та наростити виробництво.

"Виробники, подавайте свої дрони на торги та підсилюйте захисників своїми розробками", — заявив міністр.

Нагадаємо, директор компанії Vyriy drone Олексій Бабенко раніше заявив про запуск серійного виробництва ударних безпілотників із системою автоматичного донаведення на ціль. БпЛА оснащені тепловізором і системою машинного зору.

Зі свого боку лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що держава вже наростила постачання дронів до ЗСУ, але отримати їх можуть не всі. За його словами, надходження деяких типів БпЛА збільшилося в рази, але росіяни все ще перебувають далеко попереду в застосуванні дронів типу "крило".