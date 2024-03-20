Дроны от государства: офицер ВСУ рассказал о поставках на фронт и каких БПЛА не хватает

Государство действительно увеличило поставки дронов в ВСУ, но получить их могут не все. Поступление некоторых типов беспилотников увеличилось в разы, однако некоторых остро не хватает.

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В начале 2024 года государство предоставляет FPV-дроны опытным военным подразделениям, улучшилась ситуация с БПЛА дальнего радиуса действия, но все еще не хватает разведывательных беспилотников. Об этом рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegaram-канале "Офіцер".

Военный поделился впечатлениями с фронта о том, как изменилась ситуация на поле боя, когда государство начало уделять больше внимания поставкам дронов. По его словам, государство действительно начало поставлять дроны, но дает их только результативным в их использовании частям. По мнению офицера, это связано с принципом целесообразного использования ресурсов.

"Говорю только то, что видел в войсках, а видел я следующее: государство действительно дает FPV-дроны, пока только опытным и результативным РУБАКам, ребята знают о чем я говорю. Так, чтобы получить эти дроны нужно доказать, что ты профи и можешь на своем участке эффективно их использовать", — отмечает "Алекс" (РУБпАК — рота ударных беспилотных авиационных комплексов).

Лейтенант ВСУ говорит, что те части, которые получат дроны от государства, уже могут увеличить количество запусков дронов-камикадзе в день в 4-5 раз по сравнению с началом года. Правда, при этом надо учитывать и поставки от волонтеров.

Очевидным он считает улучшение ситуации с БПЛА дальнего действия. Атаки на объекты в России, которые в последнее время можно наблюдать чуть ли не ежедневно, свидетельствуют о наращивании производства.

"Теперь почти каждое утро еще лучше, потому что или видим НПЗ, горящий в России, или жалобы россиян. Стабильно запускаем по несколько десятков в день аналоги вражеских шахедов и это мы только вышли на более или менее стабильное производство, дальше будем наращивать с каждым днем. Поэтому запылает еще лучше", — рассказывает военный.

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Однако государственные поставки дронов имеют и недостатки. По словам "Алекса", россияне оказались далеко впереди в применении беспилотных самолетов типа "крыло". Он отметил такие модели оккупантов, как "Орлан" и Zala.

"Мы имеем из адекватных только "Лелеку", массовость которой в войсках под большим вопросом, когда "Орланы" у россиян расходный материал и есть в разных вариациях", — говорит лейтенант.

"Свадебные мавики", то есть квадрокоптеры с камерами для наблюдения и ведения разведки, по словам военного, обеспечивают исключительно волонтеры или военнослужащие за собственные средства. Это при том, что такие дроны, как он говорит, осуществляют львиную долю разведки и корректировки огня. Их применение вместе с дронами-бомбардировщиками позволяет отражать по несколько штурмов российских оккупантов в день.

Общую ситуацию лейтенант ВСУ "Алекс" оценивает как "неплохой задел" для дальнейшего развития. Он отмечает развитие научной составляющей в производстве дронов и наличие новых перспективных моделей.

Приведенное мнение в основном совпадать со словами другого военного. Напомним, в начале мая Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92, тоже рассказал об изменениях в государственном обеспечении дронами. Однако он считает ошибочной тактику снабжения только в успешные части. По мнению комбата, это мешает получить навыки и получить успех другим подразделениям.