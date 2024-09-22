Умеров розповів, скільки дронів Україна здатна виробляти на рік (відео)

Міністр запевнив, що Україна не дасть Росії обійти її у 2025-му і наростить виробництво БПЛА.

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Україна здатна виробляти понад кілька мільйонів дронів на рік. Про це в інтерв'ю телеканалу "Рада" в рамках телемарафону заявив глава Міноборони України Рустем Умеров.

Тільки у вересні в Міноборони України за результатами тендерів було укладено угоди на поставку дронів на 160 млн грн. Водночас у Росії Володимир Путін дав доручення вже до кінця року виробникам збільшити виробництво дронів у 10 разів ще до кінця року, приблизно до півтора мільйона дронів. Питання про паритет у цій сфері тепер стало одним із ключових.

За словами Умерова, українська влада проінформувала ринок про намір закупити понад мільйон дронів, але не озвучувала свої виробничі можливості.

"Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів ми можемо виробити. Але це — кілька мільйонів, з яких держбюджет деякі речі оплачує, а деякі кошти ми знаходимо в партнерів. Тобто наша спроможність — кілька мільйонів дронів, і ми це здатні зробити. Тепер наступного року ми не дамо ворогу нас обійти. Тому цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти", — заявив міністр.

Очільник оборонного відомства підкреслює, що тепер уже вся країна розуміє, що таке дрон, РЕБ, наземна роботизована система.

"Зі свого боку ми вважаємо, що там ми змінили доктрину. Те, на що ми зараз дивимося: як змінити імпорт на місцеве виробництво, як змінити міжнародну технічну допомогу і що виробляти тут, в Україні. Ми інвестували у своє виробництво десь до $7-8 млрд, і зараз розбудовуємо свої локальні спроможності, щоб, коли закінчиться війна, наші компанії були спроможні це експортувати у світ", — зазначив він.

19 грудня минулого року президент Володимир Зеленський запевняв, що Україна у 2024 році виробить мільйон дронів. Однак уже тоді експерти назвали низку проблем, які можуть перешкодити здійсненню цих планів. Зокрема, керівник компанії з виробництва БПЛА Skyeton Андрій Фіалковський однією з них називав завезення комплектуючих, більшість яких — з Китаю.

"Найімовірніше, заявлені мільйон дронів збиратимуть із китайських деталей. Якщо Китай знову обмежить експорт товарів для БПЛА і цивільних безпілотників дальнього радіусу дії, як це було в серпні, у нас будуть великі проблеми", — говорив він.

У серпні 2024-го Україна вперше оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів вітчизняного виробництва через електронну платформу Prozorro, щоб дати змогу державі купити БпЛА за максимально вигідною ціною, а розробникам — збільшити свої доходи та наростити виробництво.

Своєю чергою 6 серпня Зеленський із посиланням на доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації повідомив:

"На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більшими".

Раніше Фокус писав, навіщо ЗСУ перепрофілюють боєголовки Javelin для FPV-дронів.