Сэкономит время и деньги: Сибига призвал Запад помочь ВСУ оружием украинского производства
По словам нового министра иностранных дел, с начала полномасштабной войны оборонное производство Киева выросло в 6 раз. Теперь союзники могут профинансировать процесс и тем самым помочь армии на поле боя.
Киев предложил международным партнерам закупать оружие для ВСУ украинского производства. Об этом заявил новый глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции 13 сентября.
По его словам, работа в этом направлении активно ведется и обязательно продолжится. В частности на эту тему ведутся переговоры с Вильнюсом, отметил дипломат.
"Мы также обсудили возможность закупки Литвой украинского оружия для нужд вооруженных сил Украины. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжаться", — заявил Андрей Сибига.
Министр иностранных дел напомнил, как изменилось украинское оборонное производство с начала полномасштабной войны. Оно выросло уже в 6 раз и это не предел. В ближайшее время Киев намерен вооружать армию своим оружием, но одновременно с помощью союзников.
"Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей. Это также и об экономии средств для наших союзников. Это также об экономии времени. А иногда наше оружие, оно преобладает, если сравнивать другие образцы иностранные", — подытожил Андрей Сибига.
Напомним, 13 августа сообщалось, что директор благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут прокомментировал производство украинского дальнобойного оружия. По словам волонтера, вопрос производства данного вида вооружения достаточно широкий и непростой. Сейчас уже можно говорить, что Украина самостоятельно делает свои ракеты, однако если это количество 10 штук, то реализовать ими необходимые задачи невозможно.