Україна нарощує виробництво озброєння, але потребує значної західної допомоги, — ISW

Аналітики уточнили, що Україна продовжує докладати зусиль для нарощування внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки та збереження переваги над Росією у сфері безпілотників.

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Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки і дронів, проте все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 жовтня.

"Українські зусилля з нарощування внутрішнього військового виробництва дозволять Україні зменшити свою залежність від західної військової допомоги в довгостроковій перспективі, але Україна все ще потребує значної західної допомоги протягом наступних кількох років, щоб захиститися від російської агресії та звільнити стратегічно важливі райони, які наразі окуповані російськими військами", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що Україна продовжує докладати зусиль для нарощування внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки та збереження переваги над Росією у сфері безпілотників.

У звіті зазначають, що президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десять разів до 1,4 мільйона у 2024 році, і це буде менше ніж два мільйони БпЛА, які Україна планує виробити у 2024 році.

Нагадаємо, 2 жовтня Володимир Зеленський заявив, що за першу половину 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, аніж за весь 2022 рік.

У звіті за 1 жовтня аналітики ISW заявили, що більша частина підрозділів ЗСУ змогла уникнути оточення та вийти з Вугледару