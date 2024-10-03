Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи, — ISW

Аналитики уточнили, что Украина продолжает прилагать усилия для наращивания внутреннего производства значительного количества военной техники и сохранения преимущества над Россией в сфере беспилотников.

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Украина наращивает производство оружия, военной техники и дронов, однако все еще нуждается в значительной западной помощи в противостоянии российской агрессии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 2 октября.

"Украинские усилия по наращиванию внутреннего военного производства позволят Украине уменьшить свою зависимость от западной военной помощи в долгосрочной перспективе, но Украина все еще нуждается в значительной западной помощи в течение следующих нескольких лет, чтобы защититься от российской агрессии и освободить стратегически важные районы, которые сейчас оккупированы российскими войсками", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что Украина продолжает прилагать усилия для наращивания внутреннего производства значительного количества военной техники и сохранения преимущества над Россией в сфере беспилотников.

В отчете отмечают, что президент России Владимир Путин недавно заявил, что Россия планирует увеличить производство беспилотников в десять раз до 1,4 миллиона в 2024 году, и это будет меньше чем два миллиона БпЛА, которые Украина планирует произвести в 2024 году.

Напомним, 2 октября Владимир Зеленский заявил, что за первую половину 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

В отчете за 1 октября аналитики ISW заявили, что большая часть подразделений ВСУ смогла избежать окружения и выйти из Угледара