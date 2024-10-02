Большая часть подразделений ВСУ смогла избежать окружения и выйти из Угледара, — ISW

По мнению аналитиков, захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций РФ на западе Донецкой области, ведь россиянам придется маневрировать на 30 километрах открытой местности.

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Российские войска, вероятно, захватили Угледар, однако большая часть украинских подразделений, которые находились там, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 октября.

"Масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выводе украинских войск свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, избежала российского окружения, которое могло привести к большим потерям", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что пока непонятно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем, особенно учитывая то, что захват Угледара произошел после ряда дорогостоящих и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

"Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября, а это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрывать украинскую логистику на этом участке фронта", — пояснили в ISW.

Аналитики также отметили, что Угледар расположен в 30 километрах к югу от основных усилий России в направлении Покровска, а потому российским войскам придется маневрировать на 30 километрах открытой местности, чтобы эффективно поддерживать наступательные операции на юго-восток от Покровска.

Кроме того, Угледар также расположен в 23 километрах к югу от трассы Н-15, простирающейся между Донецком и пограничной зоной Донецкой и Запорожской областей, поэтому российским войскам придется продвигаться по открытой местности во время приближающегося сезона дождей, чтобы добраться до этой трассы.

"Грунтовая дорога, по которой украинские войска могли бы выйти из Угледара, вскоре станет непригодной для использования из-за грязи, и вполне вероятно, что российские войска столкнутся с подобными проблемами, если они вскоре возобновят механизированные атаки в этом районе", — отметили в ISW.

Напомним, 1 октября в DeepState заявили, что российские войска захватили Угледар.

В этот же день бойцы 72-й ОМБр заявили, что ВСУ продолжают контролировать отдельные части Угледара.