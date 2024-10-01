Бои идут: враг почти захватил центр Угледара, — глава Донецкой ОВА

Денис Филашкин отметил, что в Угледаре еще остаются люди, однако их почти невозможно обеспечить гуманитарной помощью именно из-за сложной ситуации в городе.

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Ситуация в Угледаре сейчас крайне тяжелая, ведь враг почти захватил центр города. Сейчас там идут бои, рассказывает председатель Донецкой ОВА Денис Филашкин в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сейчас враг находится почти в центре города. Поэтому очень сложно попасть органам власти, подразделениям полиции к этим людям, которые остаются в городе", — отметил он.

По словам Дениса Филашкина, именно из-за боев завозить помощь жителям почти невозможно. Поэтому в Угледаре также крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

Он добавил, что сейчас в городе остается 107 человек. Детей среди них нет — они все эвакуированы. К горожанам, которые остались в Угледаре, в связи с активной фазой войны очень трудно доехать и довезти гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты.

Глава ОВА добавил, что в целом в области оставаться очень опасно, поскольку враг не прекращает обстреливать Донецкую область. Только за сутки около трех тысяч раз оккупанты обстреляли область из почти всех имеющихся видов вооружения.

Сейчас из области принудительно продолжается обязательная эвакуация семей с детьми из 10-километровой зоны, которая приближена к линии фронта. Уже удалось вывезти почти всех детей. По словам Филашкина, до начала полномасштабного вторжения в области находились 1 млн 900 человек, сейчас там проживает 350 тысяч.

Напомним, ранее Фокус писал, что 1 октября ВС РФ установили российский флаг в Угледаре. В тот же день военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что потеря контроля над городом может создать определенные проблемы.