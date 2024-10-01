"Смогут запустить поезда": аналитик объяснил, чем опасна возможная оккупация Угледара

По словам Александра Коваленко, позиции украинских защитников в небольшом городе на Донбассе позволяли держать огневой контроль над железной дорогой из Волновахи в Запорожскую область. Этим противник может воспользоваться.

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Российские оккупанты давят по всей линии Донбасса на позиции украинских защитников и одной из ближайших целей противника является город Угледар. Если контроль над ним будет потерян, то это может создать определенные проблемы. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, если рассматривать ситуацию с точки зрения линий обороны, то сценарий выхода из Угледара не является критическим. В то же время, это позволяло держать огневой контроль над позициями ВС РФ.

Данные DeepState указывают на то, что российские оккупанты могли зайти в восточную часть Угледара и пытаются закрепиться в многоэтажных зданиях. В основном противник давит с правого фланга и бросил для этого как регулярные силы, так и специальные подразделения.

Аналитик назвал риски от потери Угледара Фото: DeepStateMAP

Риск потери города на Донбассе на текущий момент высокий и ситуация настолько сложная, говорит аналитик, что "перспектива удержания в обороне с каждым днем становится все более призрачной".

"Он (город, — ред.) позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск "Днепр" и "Восток". И это основная проблема потери Угледара — вражеская логистика будет значительно расширена", — заявил Александр Коваленко.

Напомним, 24 сентября сооснователь проекта DeepState Роман Погорилый сообщил в разговоре с Фокусом, что россияне хотят взять Угледар в окружение. Он отметил, что перспектив хорошего сценария мало. Окружение возможно, если ничего не изменится, а украинская группировка останется только для того, чтобы держать руины. Для улучшения ситуации нужно вывести силы из возможного окружения на новые рубежи, перегруппировать и продолжить держать оборону.