"Зможуть запустити потяги": аналітик пояснив, чим небезпечна можлива окупація Вугледара

За словами Олександра Коваленка, позиції українських захисників у невеликому місті на Донбасі давали змогу тримати вогневий контроль над залізницею з Волновахи до Запорізької області. Цим противник може скористатися.

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Російські окупанти тиснуть по всій лінії Донбасу на позиції українських захисників і однією з найближчих цілей противника є місто Вугледар. Якщо контроль над ним буде втрачено, то це може створити певні проблеми. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, якщо розглядати ситуацію з точки зору ліній оборони, то сценарій виходу з Вугледара не є критичним. Водночас, це давало змогу тримати вогневий контроль над позиціями ЗС РФ.

Дані DeepState вказують на те, що російські окупанти могли зайти в східну частину Вугледара і намагаються закріпитися в багатоповерхових будівлях. Здебільшого противник тисне з правого флангу і кинув для цього як регулярні сили, так і спеціальні підрозділи.

Аналітик назвав ризики від втрати Вугледара Фото: DeepStateMAP

Ризик втрати міста на Донбасі на поточний момент високий і ситуація настільки складна, каже аналітик, що "перспектива утримання в обороні з кожним днем стає дедалі примарнішою".

"Воно (місто, — ред.) дозволяло тримати під вогневим контролем залізницю через Волноваху з Донецької в Запорізьку область. І якщо не буде цього контролю, незабаром росіяни зможуть запустити потяги. Фактично почнеться логістичне забезпечення груп військ "Дніпро" і "Схід". І це основна проблема втрати Вугледара — ворожа логістика буде значно розширена", — заявив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 24 вересня співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив у розмові з Фокусом, що росіяни хочуть взяти Вугледар в оточення. Він зазначив, що перспектив хорошого сценарію мало. Оточення можливе, якщо нічого не зміниться, а українське угруповання залишиться тільки для того, щоб тримати руїни. Для поліпшення ситуації потрібно вивести сили з можливого оточення на нові рубежі, перегрупувати і продовжити тримати оборону.