Украина может снять запрет с экспорта оружия для расширения производства БПЛА, — FT

По информации издания, Москва значительно нарастила производство вооружения и сейчас РФ значительно превышает Украину в боевых беспилотниках.

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Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина может начать экспорт оружия за границу. Это может принести украинским производителям до 20 миллиардов долларов прибыли, пишет Financial Times.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Киев с целью обеспечения армии всем необходимым запретил экспорт товаров военного назначения. Однако украинскому правительству не хватает финансовых ресурсов для закупки всех доступных беспилотников, не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки. Поэтому разрешение компаниям экспортировать свою избыточную продукцию сейчас широко рассматривается как способ привлечения инвесторов.

Между тем Москва значительно нарастила производство вооружения. Украинские участники промышленности оценивают преимущество России в боевых беспилотниках в соотношении в пределах 5-10:1.

Генеральный директор компании "Укрспецсистем" отметил, что украинские войска "имеют колоссальный дефицит беспилотников". Сейчас компания не получает достаточно государственных контрактов на свои производственные мощности в связи с нехваткой средств.

По информации журналистов, в этом году на вооружение в государственном бюджете Украины выделено всего 6 миллиардов долларов. Треть этой суммы приходится на беспилотники — это гораздо меньше, чем нужно для покрытия первых потребностей.

Ранее Фокус писал, что преимущество войска РФ в снарядах уменьшилось. Если зимой 2023-2024 годов на поле боя на один украинский снаряд приходилось восемь российских, то сейчас это соотношение уменьшилось и составляет один к трем.

Отметим, что Украина наращивает производство оружия, военной техники и дронов. Однако Киев все еще нуждается в значительной западной помощи в противостоянии российской агрессии.