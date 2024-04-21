Украина получит ATACMS до конца следующей недели, — сенатор Уорнер

Марк Уорнер заявил, что передача боеприпасов и дальнобойных ракет должна была состояться еще полгода назад, но поскольку этого не произошло, то лучшее время — прямо сейчас.

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Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS уже до конца следующей недели, после того, как Сенат одобрит законопроект о военной помощи Украине и этот документ подпишет президент США Джо Байден. Об этом в интервью CBS News заявил председатель сенатского комитета по вопросам разведки Марк Уорнер.

"Я надеюсь, что как только это (законопроект, — ред.) попадет к президенту во вторник или среду, эти поставки будут начаты с ракет большой дальности ATACMS", — сказал Уорнер.

На уточняющий вопрос журналиста, получит ли Украина это вооружение уже на следующей неделе, Уорнер ответил, что подпись президента под документом будет стоять очень быстро. Именно это будет гарантировать, что ATACMS будут переданы до конца недели.

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"По этому графику это будет сделано, ведь очевидно, что боевой дух украинцев был высоким, но он был подорван за последние несколько месяцев, когда им буквально выдавали патроны по норме, по 8-10 патронов в день", — отметил Ворнер.

Он отметил, что передача боеприпасов и дальнобойных ракет должна была состояться еще полгода назад, но поскольку этого не произошло, то лучшее время — прямо сейчас.

"За последние два года, имея менее 3% нашего оборонного бюджета, украинцы уничтожили 87% российских сухопутных войск, существовавших ранее, 63% их танков, 32% бронетранспортеров, не потеряв ни одного американского солдата", — отметил Уорнер.

О каком законопроекте идет речь

20 апреля Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены различные виды помощи Украине на сумму более 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях займа.

"За" этот законопроект проголосовали 311 конгрессменов, из них — 210 демократов и 101 республиканец. Против инициативы выступили 112 конгрессменов. Семеро членов Палаты не голосовали.

Деньги в рамках этого пакета финансовой поддержки распределят следующим образом:

$23,2 млрд — на пополнение американских военных запасов, из которых ранее поступало вооружение Украине;

$11,3 млрд — на текущую деятельность военных США в регионе (в частности, обучение украинских военнослужащих);

$13,8 млрд — на закупку для украинских сил вооружений и предоставление оборонных услуг;

$26 млрд — на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Киеву.

Напомним, 20 апреля лидер большинства в Сенате, член Демократической партии Чак Шумер заявил, что Сенат готов как можно быстрее рассмотреть законопроекты, которые поддержали в Палате представителей. Это означает, что уже через три дня сенаторы могут поддержать пакет помощи Украине.

21 апреля Politico сообщило, что США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Украину, основной задачей которых будет консультирование украинских войск, а также надзор за американским оружием, которое штаты передают Украине.