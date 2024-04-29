Амбітне рішення: в ISW проаналізували можливість наступу ЗС РФ на Харків

За даними аналітиків, бійці ЗСУ уважно стежать за діями противника на сході і зараз можна зробити висновок, що ворожі наступальні операції далі розмов не зайдуть. В окупантів немає необхідних сил.

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Розмови про можливий наступ ЗС РФ на Харків тривають, що змушує Україну виділяти додаткові ресурси для захисту міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 28 квітня.

За даними аналітиків, далі розмов це поки що не зайде, адже в окупантів немає сил, які дозволили б узяти під свій контроль друге за величиною місто України. Про це говорять як у командуванні ЗСУ, так і військові експерти. Зокрема йдеться про Головнокомандувача армії Олександра Сирського.

"Українські сили відстежують збільшення чисельності російських військ, що перегруповуються на Харківському напрямку, ймовірно, маючи на увазі Бєлгородську область, і що українські сили посилили оборонні позиції в "найбільш загрозливих" районах додатковими артилерійськими й танковими підрозділами", — цитують в ISW слова Сирського.

Військовий оглядач Костянтин Машовець раніше повідомляв, продовжують аналітики, що противник перегрупував частини 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ) з Куп'янського напрямку в нове Північне угруповання військ. Тепер його оснащені елементи зосереджені в районі Бєлгорода.

Примітно, що 6-та загальновійськова армія брала участь у наступальних операціях у районі населеного пункту Синьківка, однак з жовтня минулого року так і не змогли взяти його під свій контроль. Це ставить під сумнів, пишуть в ISW, боєздатність бригади.

"Тому потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним рішенням, яке створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що вони зіткнуться з краще оснащеними ЗСУ після прибуття військової допомоги США", — продовжили аналітики.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялося, що ЗСУ можуть призупинити наступ ЗС РФ, якщо допомога США прибуде без затримок. За даними американських аналітиків, найближчими тижнями російські окупанти можуть скористатися моментом, і тиснути на Сили оборони наступальними діями та обстрілами. Тепер багато що залежить від швидкості Вашингтона.