Замість Пушкіна — Ярослав Мудрий: у Харкові перейменували дві станції метро

Перейменувати станцію на честь князя Русі пропонували студенти та викладачі юридичного вишу. Також нову назву отримала станція "Південний вокзал".

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У Харкові перейменували дві станції метро: "Пушкінську" та "Південний вокзал". Відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Станція метро "Пушкінська" тепер називатиметься "Ярослава Мудрого", а станція метро "Південний вокзал" — "Вокзальна", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перейменувати станцію метро "Пушкінську" на честь Ярослава Мудрого пропонували студенти та викладачі Харківського юридичного вишу.

пост Харківської міськради Фото: Скриншот

Нагадаємо, після того, як у ніч з 10 на 11 квітня російські окупанти завдали щонайменше десять ударів по Харкову, у місті не працювало метро, адже енергетики фіксували суттєві перебої зі світлом.

24 квітня The New York Times опублікувала матеріал, в якому розповіла про те, як живуть харків'яни під щоденними обстрілами російських окупантів. Журналісти видання дізнались, як за кілька годин після російських обстрілів відкривають кав'ярні, а комунальні служби повністю розбирають завали та вивозять уламки.

У ніч на 27 квітня російські війська вдарили по Салтівському району Харкова. Дві ракети влучили по території психіатричної лікарні, залишивши 10-метрові вирви. Як розповіла медсестра Вікторія Бєляєва, у момент ракетного удару у відділенні перебував 51 пацієнт. Перевести їх в укриття не встигли.

Крім того, військова аналітикиня Фонду Карнеґі за міжнародний мир Дара Массікот в коментарі виданню Financial Times заявила, що на росіян може чекати хвиля нової мобілізації, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить наступати на Харків чи Південь України. За її оцінками Массікот, для великої наступальної операції російському Генштабу знадобиться щонайменше 100 тисяч солдатів.