Удар по лікарні в Харкові: дві ракети залишили 10-метрові вирви, — ЗМІ (фото)

Як розповіла медсестра Вікторія Бєляєва, у момент ракетного удару у відділенні перебував 51 пацієнт. Перевести їх в укриття не встигли.

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У ніч на 27 квітня російські війська вдарили по Салтівському району Харкова. Дві ракети влучили по території психіатричної лікарні, залишивши 10-метрові вирви. Про це повідомляє "Суспільне Харків".

За словами журналістів, точний тип зброї, якою РФ вдарила по території психлікарні, слідчі ще не назвали.

У матеріалі йдеться, що в момент ракетного удару у відділенні перебував 51 пацієнт, про що розповіла журналістам медсестра Вікторія Бєляєва. За її словами, люди дуже злякалися.

"Вдарили ракетою, вилетіло скло. Було дуже страшно, за хворих, за себе. Б'ють по цивільних об'єктах. Пацієнти вибігли в коридор, молодці. Лягли на підлогу. Злякалися, кричали. Психіатрична лікарня, люди з психічними захворюваннями. Їм дуже важко. Потрапляли, обнялися", — сказала вона.

Вікторія зазначила, що перевести пацієнтів в укриття не встигли. Так, перший удар росіяни завдали менш ніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Наслідки удару по Харкову

Як розповіли журналісти, щонайменше одна пацієнтка медзакладу дістала поранення внаслідок ракетного удару. Це жінка середнього віку. Уламками скла їй порубало голову, медики надали їй допомогу.

Нагадаємо, у ЗСУ показали знешкоджену ракету Х-55СМ. Так, 24 роки тому Україна передала РФ ракети Х-55СМ, які можуть нести ядерний заряд. Під час вторгнення Москва використовувала ці ракети, щоб бити по українцях.

Також повідомлялося, що дипломат США проаналізував удари ЗС РФ по українських містах. За словами повіреного США в ОБСЄ Тімоті Ганвея, ЗС РФ повторно атакують українських цивільних із застосуванням ракет і авіації, як це вони робили в Сирії.