Удар по больнице в Харькове: две ракеты оставили 10-метровые воронки, — СМИ (фото)

Как рассказала медсестра Виктория Беляева, в момент ракетного удара в отделении находился 51 пациент. Перевести их в укрытие не успели.

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В ночь на 27 апреля российские войска ударили по Салтовскому району Харькова. Две ракеты попали по территории психиатрической больницы, оставив 10-метровые воронки. Об этом сообщает "Суспільне Харків".

По словам журналистов, точный тип оружия, которым РФ ударила по территории психбольницы, следователи еще не назвали.

В материале говорится, что в момент ракетного удара в отделении находился 51 пациент, о чем рассказала журналистам медсестра Виктория Беляева. По ее словам, люди очень испугались.

"Ударили ракетой, вылетело стекло. Было очень страшно, за больных, за себя. Бьют по гражданским объектам. Пациенты выбежали в коридор, молодцы. Легли на пол. Испугались, кричали. Психиатрическая больница, люди с психическими заболеваниями. Им очень тяжело. Попадали, обнялись", — сказала она.

Виктория отметила, что перевести пациентов в укрытие не успели. Так, первый удар россияне нанесли менее чем через минуту после объявления воздушной тревоги.

Последствия удара по Харькову

Как рассказали журналисты, по меньшей мере одна пациентка медучреждения получила ранение в результате ракетного удара. Это женщина среднего возраста. Обломками стекла ей порубило голову, медики оказали ей помощь.

Напомним, в ВСУ показали обезвреженную ракету Х-55СМ. Так, 24 года назад Украина передала РФ ракеты Х-55СМ, которые могут нести ядерный заряд. Во время вторжения Москва использовала эти ракеты, чтобы бить по украинцам.

Также сообщалось, что дипломат США проанализировал удары ВС РФ по украинским городам. По словам поверенного США в ОБСЕ Тимоти Ганвея, ВС РФ повторно атакуют украинских гражданских с применением ракет и авиации, как это они делали в Сирии.