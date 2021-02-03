До літа відкриють. Кличко назвав дату відкриття Подільсько-Воскресенського моста (відео)

Під час виборчої кампанії Кличка стверджував, що міст відкриють до кінця 2020.

Під час відкриття першого офлайн-магазину IKEA в Україні Віталій Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського моста. Про це повідомляє НВ.

За його словами міст точно відкриють до початку літа 2021 року. Буде готовий з'їзд на Троєщину й автомобільна частина мосту.

Глава Ради з урбаністики Києва Віталій Селик заявляє, що до літа міст можуть не добудувати:

"Активні роботи не ведуться. Ванти до сих пір не тримають центральний прогін проїжджої частини під аркою. Висять без натягу. Помітних робіт на лівобережних з'їздах не видно. Кожен новий день відтягує термін завершення моста. Усе менше надії побачити автомобільний рух на переправі в 2021 році".

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Віталій Кличко також заявляє, що цьогоріч будуть відкриті дві станції метро на Виноградар, які зараз активно будуються. Мер також додав, що в нинішньому році відкриють другу частину Пейзажної алеї, оновлять Маріїнський парк, парк Шевченка та парк Рильського.

Подільсько-Воскресенський міст затвердили в КМДА ще в 1993 році, з тих пір із поперемінним успіхом його будівництво триває і зараз.

Нагадаємо, раніше Кличко заявляв, що роботи на Подільсько-Воскресенському мосту завершать до кінця 2020. У грудні на мосту навіть запустили підсвічування.

Фокус розбирався, чому жителі Русанівських садів вийшли на стежку війни. І виступають проти будівництва моста.