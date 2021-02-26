"Достройте хотя бы Дарницкий": Кличко отказался отдать "Укравтодору" Подольский мост

Мэр Киева считает, что передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку.

Передача Подольско-Воскресенского моста в управление "Укравтодору" существенно отсрочит ввод объекта в эксплуатацию.

Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко призвал "Укравтодор" не заниматься манипуляциями, а достроить хотя бы Дарницкий мост.

"Воплощение идеи о передаче объекта на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит достройку мостового перехода, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. И "Укравтодору" как госструктуре стоит не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост", – заявил мэр.

Кличко напомнил, Дарницкий мост не достроен еще с 2004 года, так как город не имеет права, согласно закону, проводить на нем работы.

Он отметил, что сроки ввода Подольско-Воскресенского моста немного сдвинулись из-за пандемии коронавируса, но объект уже на окончательной стадии строительства.

"Сроки работ чуть сдвинулись из-за пандемии и экономического кризиса. Также у нас возникли проблемы с логистикой. Внесли, так сказать, коррективы и протесты жителей Русановских садов", – сказал Кличко.

Ранее "Укравтодор" обратился к Киевской городской государственной администрации и мэру столицы с предложением передать Подольско-Воскресенский мост ему. В "Укравтодоре" считают, что смогут быстрее его достроить и ввести в эксплуатацию.

Подольско-Воскресенский мост утвердили в КГГА еще в 1993 году, с тех пор с попеременным успехом его строительство продолжается и сейчас.

Ранее Кличко заявлял, что Подольско-Воскресенский мост будет завершен до конца 2020. В декабре на мосту запустили подсветку. Позже мэр сказал, что мост точно откроют до начала лета 2021 года. Будет готов съезд на Троещину и автомобильная часть моста.

Фокус разбирался, почему жители Русановских садов вышли на тропу войны. И выступают против строительства моста.