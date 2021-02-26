"Добудуйте хоча б Дарницький": Кличко відмовився віддати "Укравтодору" Подільський міст

Мер Києва вважає, що передавання Подільсько-Воскресенського моста "Укравтодору" тільки відтермінує його добудову.

Передавання Подільсько-Воскресенського моста в управління "Укравтодору" істотно відтермінує введення об'єкта в експлуатацію.

Таку думку висловив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

Кличко закликав "Укравтодор" не займатися маніпуляціями, а добудувати хоча б Дарницький міст.

"Втілення ідеї про передавання об'єкта на баланс "Укравтодору" значно відтермінує добудову мостового переходу, поки здійснять всі бюрократичні процедури, передбачені законом. Й "Укравтодору" як держструктурі варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а добудувати і ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст", — заявив мер.

Кличко нагадав, Дарницький міст не добудований ще з 2004 року, оскільки місто не має права, згідно із законом, проводити на ньому роботи.

Він зазначив, що терміни введення Подільсько-Воскресенського моста трохи зсунулися через пандемію коронавірусу, але об'єкт вже на завершальній стадії будівництва.

"Терміни робіт трохи зсунулися через пандемію та економічну кризу. Також у нас виникли проблеми з логістикою. Внесли, так би мовити, корективи й протести мешканців Русанівських садів", — сказав Кличко.

Раніше "Укравтодор" звернувся до Київської міської державної адміністрації та мера столиці з пропозицією передати Подільсько-Воскресенський міст йому. В "Укравтодорі" вважають, що зможуть швидше його добудувати і ввести в експлуатацію.

Подільсько-Воскресенський міст затвердили в КМДА ще в 1993 році, з тих пір із поперемінним успіхом його будівництво триває і зараз.

Раніше Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський міст добудують до кінця 2020. У грудні на мосту запустили підсвічування. Пізніше мер сказав, що міст точно відкриють до початку літа 2021 року. Буде готовий з'їзд на Троєщину й автомобільна частина мосту.

Фокус розбирався, чому жителі Русанівських садів вийшли на стежку війни. І виступають проти будівництва моста.