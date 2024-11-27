У Києві з 1 грудня відкривають рух новим мостом через Дніпро

Подільський міст у Києві відкриють для легкових авто та громадського транспорту. Рух вантажівок поки буде заборонено.

Із 1 грудня в Києві відкривається рух транспорту Подільським мостовим переходом через Дніпро. Про це повідомив у Telegram київський міський голова Віталій Кличко.

Столичний мер зазначив, що таке рішення підтримала Рада оборони Києва. Проїзд буде дозволено легковим автомобілям загального користування, а також міському громадському транспорту (хоча автобус 111 маршруту раніше вже почав курсувати мостом). А от для великотоннажних вантажівок він поки буде закритим.

Для руху буде відкрито й новий тунель, який сполучає Подільський міст зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та масиву Троєщина.

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Віталій Кличко повідомив, що кінця року ще триватимуть роботи з благоустрою прилеглої біля тунелю території, проте вони не перешкоджатимуть руху транспорту.

Нагадаємо, що Подільський мостовий перехід (також відомий, як Подільсько-Воскресенський міст) став для Києва справжнім довгобудом, адже його почали зводити у 2003 році, а підготовчі роботи велися ще з кінця 90-х.

Подільський міст відкрили 1 грудня 2023 року, проте спочатку рух ним дозволили тільки автомобілям екстрених служб та автобусу одного маршруту №111.

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