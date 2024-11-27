В Киеве с 1 декабря открывают движение по новому мосту через Днепр
Подольский мост в Киеве откроют для легковых авто и общественного транспорта. Движение грузовиков пока будет запрещено.
С 1 декабря в Киеве открывается движение транспорта по Подольскому мостовому переходу через Днепр. Об этом сообщил в Telegram киевский городской голова Виталий Кличко.
Столичный мэр отметил, что такое решение поддержал Совет обороны Киева. Проезд будет разрешен легковым автомобилям общего пользования, а также городскому общественному транспорту (хотя автобус 111 маршрута ранее уже начал курсировать по мосту). А вот для крупнотоннажных грузовиков он пока будет закрыт.
Для движения будет открыт и новый тоннель, который соединяет Подольский мост со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и массива Троещина.
Виталий Кличко сообщил, что в конце года еще будут продолжаться работы по благоустройству прилегающей к тоннелю территории, однако они не будут препятствовать движению транспорта.
Напомним, что Подольский мостовой переход (также известный, как Подольско-Воскресенский мост) стал для Киева настоящим долгостроем, ведь его начали возводить в 2003 году, а подготовительные работы велись еще с конца 90-х.
Подольский мост открыли 1 декабря 2023 года, однако сначала движение по нему разрешили только автомобилям экстренных служб и автобусу одного маршрута №111.
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