Семейная ракета: в Киеве появился эксклюзивный 630-сильный универсал Audi (фото)

Лимитированный заряженный универсал Audi RS6 Avant GT оснащен 630-сильным V8 твин-турбо. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 305 км/ч.

В Киев привезли новый Audi RS6 Avant GT. Самый быстрый серийный универсал в мире сфотографировали в одном из столичных автосалонов Audi, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженный универсал Audi RS6 Avant GT — особая лимитированная версия модели. Таких авто выпустили всего 660 и их цена стартует примерно с 250 000 евро. Конкретно это авто — 295-е в серии.

Всего изготовили всего 660 Audi RS6 Avant GT Фото: Topcars UA

Новый Audi RS6 GT оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо с увеличенной до 630 л. с. и 850 Н∙м отдачей. С 8-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 3,3 с, а до 200 км/ч — за 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на 305 км/ч, то есть семейное авто может соперничать с суперкарами.

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Универсал Audi RS6 Avant GT получил полный привод, спортивный выхлоп и пневмоподвеску, а замедляют его карбоново-керамические тормоза.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Audi

От стандартного Audi RS6 Avant вариант GT отличается измененным передним бампером, увеличенным спойлером на крыше и карбоновым декором. Также установлены 22-дюймовые диски, а конкретно это авто отличается особым окрасом в духе гоночных Audi. Конечно же, сохранены обвес и расширенные крылья.

В салоне универсала появились спортивные кресла, обшитые алькантарой, а также проекция на лобовое стекло, панорамная крыша и акустика Bang&Olufsen. Универсал Audi RS6 Avant GT остается практичным семейным авто с большим багажником объемом 565-1680 л.

Кстати, в Украине есть и более мощный 827-сильный Audi RS6, однако не серийный, а тюнингованный.

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