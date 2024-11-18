Сімейна ракета: у Києві з'явився ексклюзивний 630-сильний універсал Audi (фото)

Лімітований заряджений універсал Audi RS6 Avant GT оснащений 630-сильним V8 твін-турбо. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 305 км/год.

У Київ привезли новий Audi RS6 Avant GT. Найшвидший серійний універсал у світі сфотографували в одному зі столичних автосалонів Audi, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряджений універсал Audi RS6 Avant GT — особлива лімітована версія моделі. Таких авто виготовили лише 660 і їх ціна стартує приблизно з 250 000 євро. Конкретно це авто — 295-е в серії.

Усього виготовили лише 660 Audi RS6 Avant GT Фото: Topcars UA

Новий Audi RS6 GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо зі збільшеною до 630 к. с. і 850 Н∙м віддачею. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до сотні займає 3,3 с, а до 200 км/год – за 11,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 305 км/год, тобто сімейне авто може змагатися із суперкарами.

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Універсал Audi RS6 Avant GT отримав повний привід, спортивний вихлоп та пневмопідвіску , а сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Audi

Від стандартного Audi RS6 Avant варіант GT відрізняється зміненим переднім бампером, збільшеним спойлером на даху та карбоновим декором. Також встановлені 22-дюймові диски, а конкретно це авто вирізняється особливим забарвленням у дусі гоночних Audi. Звісно ж, збережені обвіс та розширені крила.

У салоні універсала з’явилися спортивні крісла, обшиті алькантарою, а також проєкція на лобове скло, панорамний дах та акустика Bang&Olufsen. Універсал Audi RS6 Avant GT залишається практичним сімейним авто із великим багажником об’ємом 565-1680 л.

До речі, в Україні є і потужніший 827-сильний Audi RS6, проте не серійний, а тюнінгований.

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