Сімейний суперкар: Audi представили найшвидший універсал у світі (фото)

Універсал Audi RS6 Avant GT оснащений 630-сильним V8 твін-турбо та здатний розвинути 305 км/год. Він отримав спортивну підвіску та карбоново-керамічні гальма.

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Лінійку зарядженого Audi RS6 Avant поповнила лімітована версія GT. Загалом випустять тільки 660 таких універсалів вартістю 219 355 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Audi.

Ззаду встановлено збільшений спойлер Фото: Audi

Новий Audi RS6 Avant GT став потужнішим — його 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває 630 к. с. і 850 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а до 200 км/год — 11,5 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 305 км/год, і це найшвидший у світі серійний універсал.

У салоні з'явилися спортивні сидіння Фото: Audi

Зокрема, переналаштована 8-ступінчаста автоматична КПП, а в повнопривідній трансмісії встановлено новий центральний диференціал. У Audi RS6 Avant GT регульована спортивна підвіска та карбоново-керамічні гальма.

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Відрізнити варіант GT від стандартного Audi RS6 2024 можна за особливою решіткою радіатора, новим переднім сплітером і заднім спойлером, а також 22-дюймовими дисками. До того ж капот, передні крила та дзеркала виконані з карбону. Також можна замовити забарвлення в стилі гоночних Audi 80-х.

Потужність двигуна збільшили до 630 сил Фото: Audi

Салон Audi RS6 Avant GT оздоблений алькантарою з контрастним прострочуванням. Оснащення охоплює ковшоподібні передні сидіння.

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