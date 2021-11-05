Кличко звільнив свого заступника через недобудований Подільський міст

Мер Києва без попередження приїхав із перевіркою та побачив, що на об'єкті майже не відбувається жодних робіт.

Заступника голови КМДА Олександра Густєлєва відправили у відставку через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами міського голови, сьогодні вранці він без попередження приїхав на об'єкт будівництва.

"А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст наприкінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", — пояснив Віталій Кличко причину звільнення Олександра Густєлєва.

Мер Києва запевнив, що будівельний об'єкт був фінансово й організаційно забезпечений для запуску автомобільного руху, проте заступник голови КМДА не зміг організувати роботу і щоразу обіцяв Віталію Кличку, що "все робиться і рухається до завершення".

Міський голова додав, що КМДА не має часу слухати чергові обіцянки чи скарги і тому вирішив змінити менеджера проєкту з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

"Я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо автомобільний рух наприкінці цього року — Олександра Густєлєва", — резюмував Віталій Кличко у своєму Telegram.

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Зазначимо, що Олександра Густєлєва було призначено заступником Віталія Кличка у лютому 2020 року. До призначення у КМДА Олександр Густєлєв працював у "Київавтодорі", де спочатку був начальником підрядного спеціалізованого підприємства дорожнього ремонтно-будівельного управління, а згодом став генеральним директором відомства.

Раніше Віталій Кличко запевняв, що Подільсько-Воскресенський міст відкриють до кінця 2020 року. Вже в лютому поточного року мер Києва обіцяв, що Подільський міст відкриють до початку літа, проте роботи на об'єкті продовжуються.

У серпні прокуратура та співробітники Нацполіції прийшли з обшуками до КМДА у справі про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Департамент транспортної інфраструктури КМДА підозрюють у завданні збитків на суму 4,5 млн гривень.

У жовтні столична прокуратура повідомила про викриття розкрадання 150 млн гривень у процесі будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.