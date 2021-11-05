Кличко уволил своего заместителя из-за недостроенного Подольского моста
Мэр Киева без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ.
Заместитель главы КГГА Александр Густелев отправлен в отставку из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам городского головы, сегодня утром он без предупреждения приехал на объект строительства.
"А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", — объяснил Виталий Кличко причину увольнения Александра Густелева.
Мэр Киева заверил, что строительный объект был финансово и организационно обеспечен для запуска автомобильного движения, однако заместитель главы КГГА не смог организовать работу и каждый раз обещал Виталию Кличко, что "все делается и движется к завершению".
Городской голова добавил, что у КГГА нет времени слушать очередные обещания или жалобы и поэтому решил сменить менеджера проекта по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода.
"Я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автомобильное движение в конце этого года – Александра Густелева", — резюмировал Виталий Кличко в своем Telegram.
Отметим, что Александр Густелев был назначен заместителем Виталия Кличко в феврале 2020 года. До назначения в КГГА Александр Густелев работал в "Киевавтодоре", где сначала был начальником подрядного специализированного предприятия дорожного ремонтно-строительного управления, а позже стал генеральным директором ведомства.
Ранее Виталий Кличко заверял, что Подольско-Воскресенский мост откроют до конца 2020 года. Уже в феврале текущего года мэр Киева обещал, что Подольский мост откроют до начала лета, однако работы на объекте продолжаются.
В августе прокуратура и сотрудники Нацполиции пришли с обысками в КГГА по делу о строительстве Подольско-Воскресенского моста. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА подозревают в нанесении ущерба на сумму в 4,5 млн гривен.
В октябре столичная прокуратура сообщила о разоблачении хищения 150 млн гривен при строительстве Подольско-Воскресенского моста.