Кличко уволил своего заместителя из-за недостроенного Подольского моста

Мэр Киева без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ.

Заместитель главы КГГА Александр Густелев отправлен в отставку из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам городского головы, сегодня утром он без предупреждения приехал на объект строительства.

"А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", — объяснил Виталий Кличко причину увольнения Александра Густелева.

Мэр Киева заверил, что строительный объект был финансово и организационно обеспечен для запуска автомобильного движения, однако заместитель главы КГГА не смог организовать работу и каждый раз обещал Виталию Кличко, что "все делается и движется к завершению".

Городской голова добавил, что у КГГА нет времени слушать очередные обещания или жалобы и поэтому решил сменить менеджера проекта по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автомобильное движение в конце этого года – Александра Густелева", — резюмировал Виталий Кличко в своем Telegram.

[ + – ] Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева

Отметим, что Александр Густелев был назначен заместителем Виталия Кличко в феврале 2020 года. До назначения в КГГА Александр Густелев работал в "Киевавтодоре", где сначала был начальником подрядного специализированного предприятия дорожного ремонтно-строительного управления, а позже стал генеральным директором ведомства.

Ранее Виталий Кличко заверял, что Подольско-Воскресенский мост откроют до конца 2020 года. Уже в феврале текущего года мэр Киева обещал, что Подольский мост откроют до начала лета, однако работы на объекте продолжаются.

В августе прокуратура и сотрудники Нацполиции пришли с обысками в КГГА по делу о строительстве Подольско-Воскресенского моста. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА подозревают в нанесении ущерба на сумму в 4,5 млн гривен.

В октябре столичная прокуратура сообщила о разоблачении хищения 150 млн гривен при строительстве Подольско-Воскресенского моста.