В КГГА вновь пришли с обысками в связи со строительством Подольского моста

Транспортный департамент ведомства подозревают в нанесении ущерба на сумму более 4,5 миллионов грн.

Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции проводят обыски по факту возможного присвоения средств территориальной общины Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр, сообщает в понедельник, 16 августа пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Известно, что обысвиваются помещения Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", офисы "Укргосстройэкспертизы", генподрядчика и подрядных организаций.

В прокуратуре сообщают, что в июле прошлого года и.о. директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" подписал с руководителем генподрядной организации акт приемки выполненных строительных работ за этот месяц, в который были внесены сведения о выполнении в апреле-мае того же года работы по окраске низа железобетонных пролетных плит.

Согласно заключению экспертизы, эти работы выполнены не были. Утверждается, что подобным образом столичному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн гривен.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отреагировали на обыски, заявив, что документы по строительству Подольского моста изымались и проверялись уже неоднократно, сообщает пресс-служба КГГА. В департаменте заверили, что их деятельность – прозрачная и открытая.

"Многочисленные обыски, парализующие работу коммунальных предприятий, – политическая акция и системное давление, направленное на создание негативного имиджа столичной власти", – считают в КГГА.

Напомним, в прошлом году а рамках расследования хищения средств при строительстве Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков. Тога выяснилось, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 миллиардов гривен.

В том же году Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по стеклянному "мосту Кличко" в Киеве, подозревая работников КП "Инженерный центр" в растрате средств и превышении служебных полномочий.

Фокус писал о том, что в феврале 2021 года СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста.