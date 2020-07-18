На строительстве моста в Киеве разворовали 4 миллиарда. Начались обыски

Обыски проводятся как у заказчиков, так и у исполнителей строительных работ.

В рамках расследования хищения средств при строительстве Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков.

Как сообщили в Нацполиции, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления.

Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Полицейские выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. А часть этих средств выведено в теневой оборот.

Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ. По предварительным данным, сумма ущерба достигает свыше 80 млн гривен.

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Уголовное производство расследуется по ч.5 ст.191 – завладение госсобственностью или ее растрата. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, это расследование началось еще в мае 2019, и было инициировано после проверки Государственной аудиторской службой.