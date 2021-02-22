СБУ разоблачила схему хищения средств Укрзализныци на ремонте железнодорожного моста

Работники УЗ и подрядчики вдвое завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

СБУ заявила, что разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили сотрудника спецслужбы, дельцы организовали сделку во время восстановления железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель — Чернигов — Киев.

"Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов", — сказано в сообщении.

В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила хищение 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с COVID-19.