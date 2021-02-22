СБУ викрила схему розкрадання коштів Укрзалізниці на ремонті залізничного моста

Працівники УЗ та підрядники вдвічі завищили обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів.

СБУ заявила, що викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які виділили на ремонт залізничного моста. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановили співробітники спецслужби, ділки організували операцію під час відновлення залізничного моста на ділянці міжнародного сполучення Гомель — Чернігів — Київ.

"Оперативники СБУ встановили, що посадові особи регіональної філії "Південно-західна залізниця"діяли за змовою з менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об'єкта критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів", — сказано у повідомленні.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання 2,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених одній з медичних установ Черкаської міськради на боротьбу з COVID-19.