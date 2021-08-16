У КМДА знову прийшли з обшуками в зв'язку з будівництвом Подільського моста

Транспортний департамент відомства підозрюють у завданні збитків на суму понад 4,5 мільйони грн.

Співробітники прокуратури та Національної поліції проводять обшуки за фактом можливого привласнення коштів територіальної громади Києва та службової недбалості при будівництві Подільського мостового переходу через Дніпро, повідомляє в понеділок, 16 серпня пресслужба Київської міської прокуратури.

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Відомо, що обшукують приміщення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва", офіси "Укрдержбудекспертизи", генпідрядника та підрядних організацій.

У прокуратурі повідомляють, що в липні минулого року в.о. директора КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" підписав із керівником генпідрядної організації акт приймання виконаних будівельних робіт за цей місяць, у який були внесені відомості про виконання в квітні-травні того ж року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прогонових плит.

Згідно з висновком експертизи, ці роботи виконані не були. Стверджується, що подібним чином столичному бюджету було завдано збитків на суму понад 4,5 млн гривень.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА відреагували на обшуки, заявивши, що документи щодо будівництва Подільського мосту вилучалися та перевірялися вже неодноразово. Про це повідомляє пресслужба КМДА. У департаменті запевнили, що їхня діяльність — прозора та відкрита.

"Численні обшуки паралізують роботу комунальних підприємств, — політична акція і системний тиск спрямований на створення негативного іміджу столичної влади", — вважають у КМДА.

Нагадаємо, минулого року в межах розслідування розкрадання коштів при будівництві Подільського мосту в Києві провели 17 санкціонованих обшуків. Тога з'ясувалося, що протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди з 6 фірмами на загальну суму понад 4 мільярди гривень.

У тому ж році Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо скляного "мосту Кличка" в Києві, підозрюючи працівників КП "Інженерний центр" у розтраті коштів і перевищенні службових повноважень.

Фокус писав про те, що в лютому 2021 року СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту.