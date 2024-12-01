Строили 30 лет: в Киеве открыли для проезда Подольско-Воскресенский мост (видео)

Движение через Подольский мост открыто для легковых машин и общественного транспорта с 1 декабря. Грузовикам пока запрещено пользоваться переправой.

1 декабря в Киеве открыли движение для легковых автомобилей и городского транспорта на Подольско-Воскресенском мосту, который строили с 1993 года. Об этом сообщил в Telegram городской глава столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, сейчас на мост можно заехать с правого берега от улицы Набережно-Крещатицкая, а выехать на улицу Петра Вершигоры. С левобережья столицы — с улицы Петра Вершигоры на Набережно-Рыбальскую.

Кличко добавляет, что проезд по мосту разрешили через новые тоннели, которые соединяют мост со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и Троещины. Движение грузовиков через мост пока запрещено. Городской голова добавил, сейчас "специалисты работают 24/7", чтобы до конца года завершить окончательное обустройство прилегающей территории возле нового тоннеля.

Журналисты телеканала "Киев" сообщили, что сейчас доступно движение по четырем полосам дорожного движения: две — в сторону правого берега, а две — на левобережье столицы. Через новую переправу началось движение нескольких автобусных маршрутов, в частности маршрута №110, также присутствуют две рабочие остановки для пассажиров.

СМИ добавляет, что уже построены лестницы для остановок для курсирования трамвая и городской электрички. По словам начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, сейчас завершаются работы по благоустройству транспортного узла, а доступ грузовиков будет возможным после завершения достройки съезда для такого транспорта.

Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве — что известно

Проект построения многоцелевого моста, который бы объединил киевские районы Подол и ряд жилых массивов левого берега столицы, начался еще в 1993 году. В течение этого времени, его откладывали и замораживали несколько раз по ряду причин.

В феврале 2021 года городской голова Киева заявлял, что мост откроют для движения к началу лета 2021 года. Однако запуск так и не состоялся, и был отложен на неопределенное время.

В августе прокуратура и Нацполиция пришли с обысками в КГГА по делу о строительстве Подольско-Воскресенского моста. Правоохранители считают, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА мог нанести ущерб на сумму 4,5 млн грн. В октябре столичная прокуратура сообщила, что разоблачила хищение 150 млн гривен в процессе строительства Подольско-Воскресенского моста.

В ноябре 2021 года городской голова уволил своего заместителя Александра Густелева. Того отправили в отставку из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

27 ноября 2024 года Кличко сообщил, что движение через переправу будет открыто 1 декабря. Сейчас будет разрешено движение легковых машин и общественного транспорта, движение грузовиков через мост будет запрещено.