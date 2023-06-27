Платные дороги в Украине: где появятся и кто по ним сможет ездить

Реализовывать проект планируют совместно с партнерами, а уже сейчас постройкой платных дорог в Украине интересуются европейские компании

Related video

В Украине планируют построить сразу несколько платных дорог. Они появятся в пяти областях страны: Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской. Об этом заявил в ходе круглого стола "Транспорт, логистика и инфраструктура" глава Госагентства восстановления Мустафа Найем.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 6,5 миллиарда долларов.

"Сейчас делаем ТЭО за счет бюджетных средств. Общая стоимость будет составлять около 6,5 миллиарда долларов", – сказал Найем.

Он отметил, что платные дороги будут только для грузовиков. Этот проект будет одним из наиболее перспективных в Украине. Заниматься им планируют сразу после того, как появятся партнеры, а уже сейчас к нему присматриваются компании из Евросоюза.

Важно

В Украине с 1 июня изменили процедуру сдачи экзаменов на водительские права

"Мы начали работать над ним еще до полномасштабного вторжения. Этого пока еще нет, но мы фактически зарегистрировали законопроект, который позволяет нам это сделать, и мы уже понимаем", — отметил глава Госагентства восстановления.

Сколько будет стоить проезд по платным дорогам

Еще зимой 2022 года глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Андрей Ивко рассказывал, что проехать по платной дороге можно будет за 2,6 грн (8 евроцентов) за один километр.

Как отмечал тогда Ивко, первая платная дорога в Украине соединит пункт пропуска Краковец на границе с Польшей со Львовом и Бродами (Ровенская область). Это будет дорога первой категории длиной около 280 км.

При этом ранее сообщалось, что перспективными направлениями для строительства платных дорог являются участки Киев-Белая Церковь и Львов-Стрый-Мукачево. Ключевым показателем является загруженность этих маршрутов транспортом.

Еще напомним, что в Украине хотят ввести усиленный контроль за сдачей экзаменов на получение водительских удостоверений.