В Украине с 1 июня изменили процедуру сдачи экзаменов на водительские права

В работу сервисных центров МВД внесли шесть ключевых изменений. Все они направлены на то, чтобы кандидаты в водители имели равные условия при сдаче экзаменов на права.

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В работе сервисный центров МВД с 1 июня 2023 года внесли несколько изменений. Многие из них касаются сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Об этом рассказали на сайте ведомства.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый поделился, что МВД продолжает стремиться к цифровизации и минимизации бюрократических процедур. В работу сервисных центров МВД внесли шесть ключевых изменений.

Что меняется в работе сервисный центров МВД с 1 июня?

Уже с 1 июня сокращается количество сервисных центров МВД, в которых можно сдать экзамены на водительские права. Для этих целей теперь доступны только 55 учреждений.

Во всех классах, где проводят экзамены, появились камеры с записью звука, полным охватом и идентификацией лица с помощью технологии FACE ID. Камеры также находятся в автомобилях и автоматически отправляют видео на сервер.

Кандидаты в водители теперь могут обжаловать конечную оценку экзамена в течение 30 дней. Столько же на сервере будет храниться видеозапись.

Мониторинг видео будет осуществляться на трех уровнях:

территориальном;

региональном;

общегосударственном.

Во время экзамена на права последовательность вопросов в билетах будет обновляться по случайной последовательности. Так кандидаты в водители точно смогут показать свой уровень знаний.

Важно

Больше прозрачности: в Украине внесут изменения в экзамены на водительские права

Все нововведения начинают действовать уже с 1 июня в тестовом режиме во Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях. Позже изменения коснутся и других сервисных центров МВД по всей Украине.

Ранее Фокус писал, что в Украине хотят ввести усиленный контроль за сдачей экзаменов на получение водительских удостоверений.