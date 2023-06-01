В Україні з 1 червня змінили процедуру складання іспитів на водійські права

У роботу сервісних центрів МВС було внесено шість ключових змін. Усі вони спрямовані на те, щоб кандидати у водії мали рівні умови під час складання іспитів на права.

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У роботі сервісних центрів МВС з 1 червня 2023 року внесли кілька змін. Більшість з них стосуються складання іспитів на посвідчення водія. Про це повідомили на сайті відомства.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий поділився, що МВС продовжує прагнути цифровізації та мінімізації бюрократичних процедур. У роботу сервісних центрів МВС внесли шість ключових змін.

Що змінюється у роботі сервісних центрів МВС з 1 червня?

Вже з 1 червня скорочується кількість сервісних центрів МВС, в яких можна скласти іспити на права водія. Для цього тепер доступні лише 55 установ.

У всіх класах, де проводять іспити, з'явилися камери із записом звуку, повним охопленням та ідентифікацією обличчя за допомогою технології FACE ID. Камери також знаходяться в автомобілях і автоматично надсилають відео на сервер.

Кандидати у водії тепер можуть оскаржити кінцеву оцінку іспиту протягом 30 днів. Стільки ж на сервері зберігатиметься відеозапис.

Моніторинг відео здійснюватиметься на трьох рівнях:

територіальному;

регіональному;

загальнодержавному.

Під час іспиту на права послідовність питань у квитках оновлюватиметься за випадковою послідовністю. Так, кандидати у водії точно зможуть показати свій рівень знань.

Важливо

Більше прозорості: в Україні внесуть зміни до іспитів на водійські права

Усі нововведення починають діяти вже з 1 червня у тестовому режимі у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. Пізніше зміни торкнуться інших сервісних центрів МВС по всій Україні.

Раніше Фокус писав, що в Україні хочуть запровадити посилений контроль за складання іспитів на отримання посвідчень водія.