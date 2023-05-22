Більше прозорості: в Україні внесуть зміни до іспитів на водійські права

В Україні збираються покращити процес складання іспитів на права водія. Усі нововведення буде затверджено вже до кінця 2023 року.

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Міністерство внутрішніх справ України анонсувало зміни до іспитів на отримання посвідчень водія. Про це повідомили на сайті відомства.

МВС мають намір зробити процес отримання прав водія більш прозорим. Усі майбутні водії матимуть рівні умови під час складання іспитів.

Пріоритетом є виключення чинника впливу екзаменаторів чи сторонніх осіб на результати іспитів. Також у МВС планують розширити інструменти для оскарження результатів.

У майбутньому талон попереднього запису на практичний іспит можна буде отримати через сайт ГСЦ МВС. Зараз це можна зробити лише у терміналі у приміщенні.

Учні зможуть оскаржити результати іспитів протягом 30 днів. Нині цей термін становить лише три дні.

Під час складання практичного іспиту в авто категорії B буде по два відеореєстратори та камера з кутом огляду всередині на 360°. У класах зі складання теоретичних іспитів встановлять по 4 камери відеоспостереження.

Важливо

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Під час дії воєнного стану під час вправ на майданчику біля сервісного центру МВС потрібно буде їздити лише встановленими маршрутами. В іншому процес складання теоретичних та практичних іспитів залишиться таким, як і раніше. Усі зміни відбудуться вже до кінця цього року.

Раніше Фокус розповів, що в Україні запропонували зобов'язати українців міняти посвідчення водія кожні 10-15 років.