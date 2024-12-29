Безкоштовний проїзд у маршрутках: хто з українців має право на таку пільгу
Якщо водій відмовляється слідувати за маршрутом, доки пільговик не оплатить проїзд, то варто викликати наряд поліції.
В Україні певні групи громадян мають право на пільговий проїзд у маршрутних таксі. З 2025 року українці зможуть скористатися цим правом. Законодавство передбачає безкоштовний проїзд у громадському транспорті для соціально вразливих категорій населення. Про це повідомляє портал Безоплатної правової допомоги.
Йдеться про таких осіб:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
- інваліди війни та особи, які прирівняні до них;
- військовослужбовці строкової служби;
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;
- батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,
- Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;
- поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов'язків;
- реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;
- особи з інвалідністю першої та другої групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше ніж один супроводжуючий);
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії;
- діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з катастрофою на ЧАЕС;
- діти з багатодітних сімей;
- діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).
Водієві, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти в пільговому перевезенні, крім випадків, передбачених законом.
Водночас безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.
Якщо людині без причини відмовили в безкоштовному проїзді, то їй необхідно:
- дізнатися найменування перевізника та його контактні дані;
- прізвище, ім'я та по батькові водія;
- записати номер транспортного засобу;
- вказати час і маршрут;
- придбати та зберегти квиток;
- мати свідків.
Потім слід звернутися із заявою до таких можливих установ:
- працівникам поліції;
- до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті;
- транспортний відділ міської ради;
- Державну службу України з безпеки на транспорті.
Якщо водій відмовляється слідувати за маршрутом, доки пільговик не оплатить проїзд, то варто викликати наряд поліції.
Нагадаємо, в Урядовому порталі розповіли, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Ціна одного місяця становить 1 760 гривень, це дорівнює мінімальному страховому внеску.
Раніше повідомлялося, що більшість пенсіонерів отримують виплати, розмір яких менший за три тисячі гривень. Тоді як для пенсій у понад п'ять тисяч гривень потрібно було мати середню зарплату і стаж у 35 років.