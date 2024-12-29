Бесплатный проезд в маршрутках: кто из украинцев имеет право на такую льготу

Если водитель отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, то стоит вызвать наряд полиции.

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В Украине определенные группы граждан имеют право на льготный проезд в маршрутных такси. С 2025 года украинцы смогут воспользоваться этим правом. Законодательство предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для социально уязвимых категорий населения. Об этом сообщает портал Бесплатной правовой помощи.

Речь идет о таких лицах:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;

военнослужащие срочной службы;

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;

родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,

Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;

реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;

лица с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Водителю, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказывать в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом.

В то же время безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность согласно закону.

Если человеку без причины отказали в бесплатном проезде, то ему необходимо:

узнать наименование перевозчика и его контактные данные; фамилию, имя и отчество водителя; записать номер транспортного средства; указать время и маршрут; приобрести и сохранить билет; иметь свидетелей.

Затем следует обратиться с заявлением в такие возможные учреждения:

работникам полиции;

в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

транспортный отдел городского совета;

Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Если водитель отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, то стоит вызвать наряд полиции.

Напомним, в Правительственном портале рассказали, что граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Цена одного месяца составляет 1 760 гривен, это равно минимальному страховому взносу.

Ранее сообщалось, что большинство пенсионеров получают выплаты, размер которых меньше трех тысяч гривен. Тогда как для пенсий в более чем пять тысяч гривен нужно было иметь среднюю зарплату и стаж в 35 лет.